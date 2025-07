Stimmgabeln seit 1884

Seit 1884 stellt Barthelmes Stimmgabeln in Manufakturarbeit her – und ist damit die älteste Stimmgabelmanufaktur Deutschlands. Was auf den ersten Blick wie ein Nischenprodukt wirkt, ist in Wahrheit ein Paradebeispiel für Präzisionstechnologie: Um exakte Frequenzen zu erzeugen, müssen Material, Form und Oberflächenveredelung auf Mikrometer genau stimmen. Diese technologischen Anforderungen stehen denen in der Medizintechnik oder im Maschinenbau in nichts nach. Heute erlebt das klassische Produkt insbesondere im therapeutischen Bereich eine Renaissance. Ein Alleinstellungsmerkmal des Unternehmens sind die farbig eloxierten Stimmgabeln, deren Oberfläche in Zusammenarbeit mit der Schlüter Galvanik GmbH aus Zella-Mehlis entsteht – ein starkes Beispiel für regionale Wertschöpfung auf höchstem Niveau.