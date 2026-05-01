Wenn Frank Hill noch einmal 20 Jahre zurückdenkt, dann kommen auch immer wieder Bilder hoch, die ihn daran erinnern, warum er sich selbstständig gemacht hat. Sein damaliger Arbeitgeber musste ihn aus wirtschaftlichen Gründen entlassen. Keine leichte Situation für den damals 20-Jährigen. Umso glücklicher war er darum, dass es die Möglichkeit der Ich-AG-Gründung gab. Und damit auch den Bezug von Fördergeldern. So gründete er am 1. Mai 2006 sein Unternehmen mit dem Namen „Waldprofi“.