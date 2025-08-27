Zum Ausbildungsstart von drei jungen Talenten aus Vietnam und der Mongolei besuchte die Arbeitsgruppe Wirtschaftsförderung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft (KAG) Oberzentrum Südthüringen die Kemmer Hartmetallwerkzeuge GmbH in Zella-Mehlis. Der Termin zeigt auf, wie Unternehmen durch gezielte Kooperationen mit spezialisierten Fachkräfteprogrammen, konsequenter Talentförderung und einer gelebten Willkommenskultur maßgeblich zum Erfolg der Präzisionstechnologie in der Region beitragen.