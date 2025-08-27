Zum Ausbildungsstart von drei jungen Talenten aus Vietnam und der Mongolei besuchte die Arbeitsgruppe Wirtschaftsförderung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft (KAG) Oberzentrum Südthüringen die Kemmer Hartmetallwerkzeuge GmbH in Zella-Mehlis. Der Termin zeigt auf, wie Unternehmen durch gezielte Kooperationen mit spezialisierten Fachkräfteprogrammen, konsequenter Talentförderung und einer gelebten Willkommenskultur maßgeblich zum Erfolg der Präzisionstechnologie in der Region beitragen.
Heimische Wirtschaft Globale Talente für präzise Zukunft
Redaktion 27.08.2025 - 15:00 Uhr