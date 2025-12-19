Samstags oder sonntags, wenn die normalen Leute Wochenende hatten, standen sie nicht selten mit dem Auto vor Udo Schelers Haus in Mengersgereuth. „Bei mir muss eine Wand neu gemauert werden, und für den Carport brauche ich ein festes Fundament“, „Wann ist dein Bagger frei?“, „Ich will mir einen Parkplatz im Hof anlegen“, „Wir wollen ein Haus bauen und suchen einen Fachmann“ – so und ähnlich lauteten die Fragen. Ehefrau Christine wusste dann, dass ihre eigenen Wünsche für Haus und Garten mal wieder aufgeschoben wurden. Sie trug es mit Fassung.