Dass die Endress + Hauser Gruppe 32 Millionen Euro in einen Neubau auf dem Ilmenauer Ehrenberg investierte, liege in der Verantwortung des Familienunternehmens gegenüber seinen Kunden, Mitarbeitern und den Nachfolgern im Unternehmen. Im Rahmen der Enthüllung einer Skulptur vor dem Eingang ging der Verwaltungsratspräsident der Endress + Hauser Gruppe, Steven Endress, auf die Bedeutung von Verantwortung und Loyalität ein.