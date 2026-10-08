Heimische Reben: Weinlese in Sachsen geht so früh wie nie zu Ende

Viele Winzer seien zeitgleich Gastgeber, betonte Aust. Ein Besuch bei den zahlreichen Besenschänken und Weingütern lohne daher vor allem im "goldenen Herbst." Aust verwies auf steigende Gästezahlen und Besucher etwa aus Australien, Kanada und Amerika.

Weinkonsum geht zurück

Die Weinbranche verspürt in Sachsen ebenso wie bundesweit eine Kaufzurückhaltung der Menschen. "Es gibt einen generellen Rückgang beim Weinkonsum", berichtete Verbandschef Hößelbarth. Zudem griffen die Menschen eher zu günstigeren Anbietern.

Eine Ausnahme seien allerdings Veranstaltungen. "Alles, was es an Weinfesten gibt, an Veranstaltungen - dort wird nach wie vor nicht aufs Geld geschaut, dort wird konsumiert", sagte Hößelbarth. Für die sächsischen Winzer bedeute dies, dass der Direktabsatz möglichst ausgebaut werden sollte.

Klappt es wieder mit dem Eiswein?

In diesem Jahr könnte es auch mal wieder Eiswein geben: Auf einer Fläche von rund 2.000 Quadratmetern an rund 1.000 Traminer-Rebstöcken sind bei Schloss Wackerbarth die Trauben noch nicht gelesen. "Nun hoffen wir darauf, dass Petrus uns in den kommenden Wochen gewogen ist, damit wir diese Trauben als Eiswein ernten können", so Junge.

Eiswein gilt bei Weinkennern als Rarität. Für seine Herstellung ist Kälte von mindestens minus sieben Grad die Voraussetzung. Die gefrorenen Trauben werden geborgen und umgehend ausgepresst. Das Ergebnis ist ein hochwertiger, edelsüßer Wein.

Wein auf rund 500 Hektar Fläche

Von den 13 deutschen Weinregionen ist das Weinanbaugebiet Sachsen eines der kleinsten. Die Weinregion erstreckt sich an der Elbe von Pirna über Dresden, Radebeul und Meißen bis Diesbar-Seußlitz nordwestlich von Meißen.

In Sachsen wird auf etwa 500 Hektar Wein angebaut - hauptsächlich Weißwein. Knapp 20 Prozent der Fläche sind Rotweinen vorbehalten. Die Hauptrebsorten sind Müller-Thurgau, Riesling, Weißburgunder, Grauburgunder, Traminer, Spätburgunder und Dornfelder.