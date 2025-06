In diesem Jahr wächst im Werratal erneut Nutzhanf heran. Nicole Lombardi hat das vorsorglich wieder per Brief an die Polizei gemeldet. Zur Premiere vergangenes Jahr hatte die Geschäftsführerin der Krug und Partner Agrar GmbH aus Kieselbach im Wartburgkreis das schon so gemacht, damit nichts anbrennt. Darin versichert sie, dass dies ungefährliche Sorten ohne Cannabidiol (CBD) und Tetrahydrocannabinol (THC) sind – zumindest liegen die Pflanzen mehr als deutlich unter dem zulässigen Grenzwert.