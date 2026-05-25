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  6. Klassischer Abreisetag - Verkehr rollt

Heimfahrt vom Ausflug Klassischer Abreisetag - Verkehr rollt

Der ADAC hatte vor erhöhter Staugefahr gewarnt. Doch an Pfingstmontag rollt der Verkehr in Thüringen weitgehend entspannt. Warum der Dienstag noch spannend werden könnte.

Heimfahrt vom Ausflug: Klassischer Abreisetag - Verkehr rollt
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Chaos blieb aus: An Pfingstmontag, einem klassischen Rückreisetag, rollte der Verkehr über Thüringens Autobahnen laut Polizei weitgehend störungsfrei. Foto: Bodo Schackow/dpa

Erfurt (dpa/th) - Pfingstmontag ist ein klassischer Abreisetag nach einem Kurztrip am verlängerten Wochenende, nach Angaben der Polizei rollt der Verkehr in Thüringen aber weitgehend störungsfrei. Es lägen keine besonderen Ereignisse vor, sagte ein Sprecher der Landespolizeidirektion am frühen Montagnachmittag. Es gebe ein normales Verkehrsaufkommen, auch wenn es wahrscheinlich durch den Feiertag etwas erhöht sei. 

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Der ADAC hatte im Vorfeld auf erhöhte Staugefahr am Pfingstwochenende aufmerksam gemacht. Für Pfingstmontag hatte der Automobilclub ab Mittag mit erstem Rückreiseverkehr gerechnet. Auch am Dienstag könnte es auf den Autobahnen noch voll werden. Grund ist, dass sich dann der Rückreiseverkehr mit dem Berufsverkehr mischt.