Heimfahrt vom Ausflug: Klassischer Abreisetag - Verkehr rollt

Erfurt (dpa/th) - Pfingstmontag ist ein klassischer Abreisetag nach einem Kurztrip am verlängerten Wochenende, nach Angaben der Polizei rollt der Verkehr in Thüringen aber weitgehend störungsfrei. Es lägen keine besonderen Ereignisse vor, sagte ein Sprecher der Landespolizeidirektion am frühen Montagnachmittag. Es gebe ein normales Verkehrsaufkommen, auch wenn es wahrscheinlich durch den Feiertag etwas erhöht sei.