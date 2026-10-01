Heimatzeitung: Lesercafé macht Station in Streufdorf

Was gehört in die Zeitung? Welche Themen beschäftigen die Menschen vor Ort, wo drückt der Schuh – und was wollten Leserinnen und Leser schon immer einmal ihre Lokalredaktion fragen? Am Donnerstag, 8. Oktober, lädt unsere Redaktion zum Lesercafé nach Streufdorf ein. Chefredakteur Stephan Sohr und Redakteurin Daniela Rust freuen sich von 15 bis 17 Uhr im „Café im Hof“ auf persönliche Begegnungen und einen offenen Austausch. Bei Kaffee, Tee und Kuchen ist Raum für Kritik und Lob, für Anregungen, Fragen und natürlich für Geschichten, von denen die Redaktion vielleicht noch nichts weiß.