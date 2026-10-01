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Heimatzeitung Lesercafé macht Station in Streufdorf

Die Lokalredaktion lädt am 8. Oktober ins Café im Hof ein. Es geht um Gespräche, Geschichten aus Streufdorf und Umgebung, Fragen zum E-Paper – und vor allem ums Zuhören.

Heimatzeitung: Lesercafé macht Station in Streufdorf
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Das Lesercafé der Lokalredaktion Hildburghausen tourt weiter durch den Landkreis. Die nächste Station ist das Café im Hof in Streufdorf. Foto: Privat

Was gehört in die Zeitung? Welche Themen beschäftigen die Menschen vor Ort, wo drückt der Schuh – und was wollten Leserinnen und Leser schon immer einmal ihre Lokalredaktion fragen? Am Donnerstag, 8. Oktober, lädt unsere Redaktion zum Lesercafé nach Streufdorf ein. Chefredakteur Stephan Sohr und Redakteurin Daniela Rust freuen sich von 15 bis 17 Uhr im „Café im Hof“ auf persönliche Begegnungen und einen offenen Austausch. Bei Kaffee, Tee und Kuchen ist Raum für Kritik und Lob, für Anregungen, Fragen und natürlich für Geschichten, von denen die Redaktion vielleicht noch nichts weiß.

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Denn beim Lesercafé soll es nicht nur um Zeitung gehen. Gefragt ist, was die Menschen in Streufdorf und Umgebung derzeit beschäftigt: Was läuft gut? Wo gibt es Probleme? Welche Entwicklungen verdienen mehr Aufmerksamkeit? Und welche Menschen oder Geschichten sollten einmal ihren Weg in die Zeitung finden?

Wer Fragen zur digitalen Zeitung hat, kann diese ebenfalls mitbringen. E-Paper-Expertin Silvia Bergner ist vor Ort und unterstützt bei der Einrichtung und Nutzung der digitalen Angebote. Die Plätze sind begrenzt. Um Anmeldung per E-Mail an lesermarkt@insuedthueringen.de wird deshalb gebeten.

Also: Fragen und Ideen mitbringen und vorbeikommen – wir freuen uns auf einen lebendigen Nachmittag mit unserer Leserschaft.