Ein Fest in Thüringen ohne Thüringer Rostbratwurst! Ja, geht das überhaupt? In Queienfeld geht das. Sogar, ohne dass einer der Besucher sich beschwert. Dafür bieten die Mitglieder vom Heimatverein wilde Sau am Spieß, zahme Sau am Spieß, Zigeunerspieß und weiteres Herzhaftes an. Natürlich auch süße Leckereien für die Naschkatzen, wie die leckere Zigeunerbowle.