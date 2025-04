Startpunkt war der Dorfplatz in Kranlucken, wo die Wanderer vom Vorsitzenden des Heimatvereins, Thomas Schütz, begrüßt wurden. Zur Einstimmung gab es dann einen kleinen Begrüßungsschnaps, bevor Wanderführer Thomas Henkel den gut gelaunten Tross in Richtung Schleidsberg führte. Auf dem Weg galt es einige steile Anstiege zu bewältigen – doch oben angekommen, wurden alle Mühen mit spannenden Einblicken in die Geschichte des Berges belohnt. „Zuvor mussten sich allerdings die Wanderer noch einer wilden Keltenhorde stellen. Die Kinder aus dem Kohlbachtal hatten sich dabei in einem Halbkreis mit Sperren aufgestellt, um den einstigen Keltenwall nachzubilden“, heißt es in einer Pressemitteilung des Heimatvereins Kohlbachtal.