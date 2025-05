In Angelroda brodelt es. Es geht um das Herzstück des kaum 400 Einwohner zählenden Ortsteils von Martinroda – die Heimatstuben, die liebevoll von den Mitgliedern des Heimatvereins aufgebaut, eingerichtet und betreut wurden. Unter den zusammengetragenen und ausgestellten Exponaten befinden sich auch einige Leihgaben, mit denen die Ausstellung bereichert wird. Nun steht der Heimatverein vor seiner Auflösung. Warum – und welche Alternativen es gibt – darüber wurde am Mittwochabend in der Gemeinderatssitzung in Martinroda gesprochen. Kein Wunder, dass ungewöhnlich viele Gäste daran teilnahmen.