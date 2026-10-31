An einer Wand mit Bildern und Zetteln bleibt der Blick kleben. So sah das Dorf im Jahr 1843 aus. Daneben eine Ansicht, die es in den 1950er Jahren zeigt. Wie schnell Veränderungen passieren. Darunter sind die Gruppen aufgelistet, die zur 1000-Jahr-Feier 1956 durchs Dorf zogen. Dutzende waren damals am Festumzug beteiligt. Alte Trachten, bunt bestickte Hosenträger, ein Kirchenmantel, dahinter Fotos von Kirmesfesten. Schwarz-weiße, später dann farbige Aufnahmen – das ist die neue Heimatstube von St. Bernhard.