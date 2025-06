„Lob dem Heimatverein für das geschaffene Museum. Sie haben das Herz in die Hand genommen und ein wahres Prachtstück für die ältere und künftige Generation geschaffen“, schrieb eine Familie in das neue Gästebuch. Und besser hätte man wahrlich nicht ausdrücken können, was hier in den letzten neun Monaten zu einem Glanzstück avancierte. So durfte denn auch Stefan Fischer als neuer Vorsitzender bei der Eröffnung mit Recht stolz sein auf sein 13-köpfiges Vereinsteam und das, was die Heimatstube zu bieten hat.