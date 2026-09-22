Sie halten die Fahne der gepflegten Mundart in Goldlauter-Heidersbach hoch. Zum dritten Mal haben Brigitte Schellroth (sie gibt die Rosa) und Kornelia Kolb (sie steht als Nelly auf der Bühne) zu einem Heimatabend und zu einem Heimatnachmittag eingeladen. Und wieder waren die Tickets für beide Veranstaltungen in Windeseile ausverkauft. Die Wopper und ihre Gäste wissen es eben zu schätzen, was die Frauen mit den roten Haaren, die als Knoatschweiber firmieren, in schöner Regelmäßigkeit auf die Beine stellen.