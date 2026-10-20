Mit dem deutschen Volkslied „Freut Euch des Lebens“, gespielt vom Ensemble „Rhönharfen“, wurde gleich zu Beginn das passende Motto für die Veranstaltung geschaffen – und als Grundstimmung bis zum Ende aufrechterhalten. Im Bürgerhaus Kaltennordheim wurden am Samstag, 17. Oktober, erstmals der „Kreisheimattag“ mit vier Fachvorträgen und der dritte „Tag der Tracht“ mit künstlerischen Darbietungen zusammengefasst. Da die Stelle des ehrenamtlichen Kreisheimatpflegers erst wieder zu besetzen ist, war René Michael vom Landratsamt Schmalkalden-Meiningen froh, in der „Folkloretanzgruppe Kaltenlengsfeld e.V.“ einen erfahrenen Ausrichter zu finden.