Im vergangenen Jahr hatte der Traktorverein Oberlind einen Kalender herausgegeben, das Bilder des aus dem heutigen Sonneberger Stadtteil stammenden Malers Armin Reumann (1889-1952) zeigte. Reumann war wohl der bedeutendste, aber nicht der einzige Oberlinder Künstler. „Daraus ist auch die Idee entstanden, ein Verzeichnis Oberlinder Künstler zu erstellen“, sagt Wöhner. Zur Mitwirkung gewinnen konnte er die Kunsthistorikerin Manuela Müller.