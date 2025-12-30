In diesem Jahr hat der Verein Heimatmelodie aus Suhl eine besondere Aktion ins Leben gerufen: die Sammlung von Kronkorken zugunsten des Kinder- und Jugendhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz. Die Idee, Kronkorken zu sammeln, kam von den Mitgliedern des Vereins und wurde auch von Freunden und Familien tatkräftig unterstützt. So füllten sich im Laufe der Monate zahlreiche Kartons, die nun zur Übergabe bereitstehen. Kronkorken sind nicht nur ein Abfallprodukt von Getränken, sondern können im Rahmen solcher Aktionen eine wertvolle Spende darstellen. „Es war sehr schön zu sehen, wie viele Menschen sich dieser einfachen, aber wirkungsvollen Aktion angeschlossen haben. So wird aus etwas, das sonst vielleicht im Müll landen würde, eine wertvolle Hilfe für kranke Kinder und ihre Familien“, so Lisa Rüttinger, Schatzmeisterin von Heimatmelodie. Der Verein wird diese Aktion fortsetzen. Wer in Zukunft eine Flasche öffnet, sollte nicht nur an den Durst, sondern auch an das Kinderhospiz und die Kinder denken, die mit jedem gesammelten Kronkorken Unterstützung erfahren. www.kronkorken-kinderhospiz.de