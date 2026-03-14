Als Hasti Harati am 28. Februar die Ereignisse im Iran im Fernsehen sah, brach für sie die Distanz zwischen Deutschland und Iran schlagartig zusammen.
Heimatland im Krieg Angst im Iran, Hoffnung in Sonneberg
Adam Fox 14.03.2026 - 08:00 Uhr
Die Iranerin Hasti Harati (27) lebt seit einem Jahr in Sonneberg – ein Gespräch über Flucht, Hoffnung und die Angst um ihre Familie.
Als Hasti Harati am 28. Februar die Ereignisse im Iran im Fernsehen sah, brach für sie die Distanz zwischen Deutschland und Iran schlagartig zusammen.