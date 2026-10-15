„Das Jahr neigt sich allmählich seinem Ende zu. In ein paar Wochen ist Weihnachten und das neue Jahr 2027 klopft, ehe man sich versieht, an die Pforte“, sagt Ortschronist Helmer Schneider im Gespräch mit der Redaktion. Sobald er im Dorf auf der Straße oder in der Stadt beim Einkaufen Leuten begegnet, die ihn kennen, fragen diese, wann denn der neue Oehrenstöcker Heimatkalender herauskommt und wo dieser zu kaufen ist.