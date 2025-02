Einen neuen Band der Heimathefte des Lauschaer Heimat- und Geschichtsvereins hat dessen Vorsitzende, Sabine Thalmeyer, dieser Tage aus der Druckerei Vogel & Apitz in Steinach abgeholt. Beim monatlichen Treffen in den Vereinsräumen im ehemaligen Museumsgebäude in der Oberlandstraßen konnten die anwesenden Vereinsmitglieder am Montagabend einen ersten Blick in die druckfrische Ausgabe werfen.