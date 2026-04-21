Noch heute lässt sich die Besonderheit des Kur- und Bäderviertels erkennen, die Arnstadt etwas südliches Flair einverleibte. Die Landschaftsgärten am Ausgang des Geratals zwischen Alteburg und Fürstenberg/Wasserleite verbanden die südliche Vorstadt mit der Concordia. Es war ein Haus für die geschlossenen Gesellschaft „Concordia“. Nach dem Abriss vor einigen Jahren steht dort ein Wohnkomplex. Andere Baudenkmale ziehen heute Blicke auf sich.