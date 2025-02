Als Herschdorf 1370 erstmals urkundlich erwähnt wurde, war von einer Schule längst noch nicht die Rede. Auf dieses Jahr datiert ist hingegen eine Ratsbibliothek in Nürnberg, eine der ältesten städtischen Bibliotheken im deutschsprachigen Raum. So lässt sich die Ortserwähnung von Herschdorf zeitlich einordnen. Rechte am Ort hatten neben den Schwarzburger Grafen das Kloster Paulinzella und das Kloster Stadtilm sowie das Hospital in Königsee.