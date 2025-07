Vesser ist heute ein Ortsteil der Stadt Suhl. In diesem Jahr liegt seine Ersterwähnung 1125 Jahre zurück. Erst mit Aufkommen der Sommerfrischler und der Zeit für Erholung und Urlaub wurde Vesser mit dem Vessertal als Tourismusort wichtig. Über die Schönheit ihrer Heimat schrieben Gerhard Rempt und Brigitte Rost, die Vesser als ihre Wahlheimat wählte. 1999 erschien „Perle in Thüringen“, in der sie auf die Schönheiten der Natur und den Ort in all seinen Facetten eingeht. Chronisten wie August Trinius, Brüning, Fils, Hess, Völker, Herzog, Julius Kober und Hertel machten mit ihren Beschreibungen das Vessertal im 19. und 20. Jahrhundert bekannt. Wer sich hier auf Wanderung begibt, wird begleitet vom Plätschern der Vesser durch das Vessertal nach Breitenbach. Jahrhunderte zuvor hatte das Wasser des Baches Eisen-, Zahnhammer und Schneidemühle angetrieben.