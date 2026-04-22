Die Ortschronisten aus Ilmenau und den Ortsteilen haben unterschiedliche Ansätze, ihr Ehrenamt auszufüllen. Eine Richtlinie gibt es nicht, keinen Leitfaden und keine Auflagen, was dem Stadtarchiv Ilmenau aus ihrer Arbeit zur Verfügung gestellt werden soll. Durch die vor einem Jahr begonnene Vernetzung erhalten die Männer und Frauen Anregungen, um auch die jüngere Generation für das Thema Heimatgeschichte zu begeistern.