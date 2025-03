Mitte der 50er-Jahre wurde an den närrischen Tagen in Suhl der Volkskarneval ausgerufen. Die trüben Kriegs- und Nachkriegsjahre sollten überwunden werden und so sehnten sich auch die Narren aus Suhl und der Region nach Unterhaltung und Zerstreuung. Dazu wurde von begeisterten Enthusiasten eine Karnevalsgesellschaft gegründet, die auch beim Rat des Kreises ordnungsgemäß eingetragen wurde. Nach dem Vorbild des Rheinischen Karnevals wollte diese illustre Runde ebensolche Tage voller Narren-Seligkeit rund um den Domberg etablieren. Und so lautete eine Refrainzeile aus einem Suhler Faschingslied: Wir lachen und sind außer Rand und Band / auch hier am Lauterstrand. Den ersten Karneval dieser Art feierte die Stadt im Jahre 1954.