Die Spielsaison im Meininger Theater ist wieder in vollem Gange. Mit einem attraktiven, abwechslungsreichen Programm lockt das herrschaftliche Haus viele Besucher aus der Region, darunter nicht wenige aus Suhl. Dank moderner Verkehrsmittel und -wege ist die Anreise heute in gut 30 Minuten zu bewältigen. Vor 100 Jahren sah das ganz anders aus: Wer 1925 eine Vorstellung in Meiningen erleben wollte, musste mehr als nur Interesse am Theater mitbringen. Es brauchte Ausdauer, Opferbereitschaft und echte Begeisterung.