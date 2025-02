Eine der ersten Amtshandlungen des neuen US-Präsidenten Donald Trump war die Rückbenennung eines Berges in Alaska. Er heißt seit einigen Tagen wieder Mount McKinley. Zwischen 1917 und 2015 hieß er bereits einmal so, bevor unter Präsident Barack Obama offiziell der indigene Name Denali zurückkehrte. Nun also wieder McKinley. Der über 6000 Meter hohe Gipfel im Norden sagt den meisten Sonneberger nichts, aber der Namensgeber William McKinley (1843-1901) war den Sonnebergern Ende des 19. Jahrhunderts sehr wohl ein Begriff als US-Präsident zwischen 1897 und 1901 und vorher schon als „Erfinder“ eines Zolltarifs, der der einheimischen Industrie zu schaffen machte. Als Abgeordneter des Repräsentantenhauses hatte der Republikaner McKinley 1890 einen neuen, nach ihm benannten Zolltarif eingeführt, der Exporte in die USA wesentlich verteuerten. In Sonneberg, wo es zwischen 1851 und 1898 ein Konsulat der Vereinigten Staaten gab, waren die Zölle ein Alltagsthema, das aber ziemlich nüchtern erörtert wurde. Eine Diskussion um Folgen von hohen Zöllen ist mithin nicht eine Angelegenheit der Gegenwart, sondern auch der Vergangenheit.