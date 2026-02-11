Eine Burgruine und zu deren Füßen eine Stadt mit umlaufender Stadtmauer – ein 1648 für die „Topographiae Franconiae“ entstandener Stich gilt als älteste Ansicht Sonnebergs. Schön anzusehen, im Text auch als Sonneberg bei Coburg beschrieben, nur das Bild zeigt nicht die spätere Spielzeugstadt, sondern Sonneberg bei Wiesbaden. Weder Franken stimmt noch die Stadt, womit die älteste Darstellung heute eher als Fake bezeichnet würde. Ab um die Mitte des 18. Jahrhunderts werden die Darstellungen häufiger. Besonders bemerkenswert ist eine Zeichnung des Coburgers Benedict Christian Hermann (1713-1759). Auf seiner Wanderung ins westpreußische Elbing beschrieb der Bader jene Orte, die er gesehen hat.