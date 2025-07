Ein Heft ohne Einband, aus vielen losen Blättern bestehend, angegriffen von vielen Jahrzehnten auf dem Dachboden, hat Sandro Krempel aus Sonneberg nicht mehr losgelassen. Sein Vater fand das Heft im Elternhaus in Judenbach: ein Haushaltsbuch von Rosa Bauersachs. „Das Heft an sich war zu seiner Zeit wohl ein gängiger Vordruck für Haushaltsbücher, den es fertig zu kaufen gab. Vermutlich war es für junge Frauen gedacht, die darin ihre ersten erlernten Rezepte, aber auch ihre Hauswirtschaftskosten und sonstige Informationen rund um die Haushaltsführung niederschreiben konnten“, hat Sandro Krempel herausgefunden. Er hat sich die Mühe gemacht, die Texte aus der Kurrentschrift in die heutige Schrift zu übersetzen und weitere Forschungen anzustellen. Kurrentschrift verwendeten die Deutschen bis etwa 1911. Dann wurde sie durch Sütterlin ersetzt. 1941 führte dann das Deutsche Reich die heute noch gebräuchliche lateinische Schreibschrift ein. Weil sich in dem Heft auch die Preise für die Lebensmittel finden, hat Sandro Krempel die Kaufkraft der Goldmark in die heutige Zeit übersetzt: Eine Mark aus dem Jahr 1904 entspricht heute 7,70 Euro. Ein in Vollzeit beschäftigter Arbeiter verdiente im Kaiserreich durchschnittlich 74 Mark pro Monat.