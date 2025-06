„Schreiben Sie 95“, sagt Herwart Schmiedeknecht nach seinem Alter gefragt. Prinzipiell richtig, doch schon in der kommenden Woche rückt die Zahl weiter. Das hindert ihn nicht daran, die Gäste im Heinse-Haus mitzunehmen auf eine Zeitreise in Langewiesen, die etwa fünf Jahrhunderte umfasst. In zwei Jahren hat er zu den 13 Mühlen, die es in Langewiesen um das Jahr 1800 gab, zusammengetragen, was er an Informationen habhaft werden konnte. Einige der Geschichten, die er vor den etwa 30 Gästen ausbreitete, stammen aus seinen Erinnerungen und den Erzählungen seines Vaters und Großvaters und geht mit diesen Zeitzeugenberichten bis in das 19. Jahrhundert zurück. Außerdem bediente er sich den historischen Arbeiten von Emil Köhling, einem Lehrer und Heimatforscher.