Die von der Krayenburg-Gemeinde und den Heimatvereinen der umliegenden Orte ins Leben gerufene Interessengemeinschaft sieht ein wichtiges gemeinsames Thema in der Digitalisierung ihrer Bestände und weiterer Forschungen. Die Ergebnisse sollen in einer Cloud gesammelt werden; die erforderliche Software eines Schweizer Entwicklers wurde unter der Regie von Krayenburg-Nachbar Harald Rasche bereits angeschafft und eingerichtet.