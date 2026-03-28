Auf dem Suhler Friedhof steht mit dem „Antiken Krieger“ eines der wenigen erhaltenen Werke von Oskar Döll. Die eindrucksvolle Figur erinnert bis heute an einen Künstler, dessen Leben kurz war, dessen Begabung aber weit über seine Zeit hinausreichte. Fast könnte man meinen, diese Figur versinnbildliche sein eigenes Leben: große künstlerischer Kraft, innere Tiefe und ein Schicksal, das viel zu früh tragisch endete.