Heimatgeschichte erleben: Kreisarchiv lädt zum Tag der Archive ein

Führung durch Magazinräume

Darüber hinaus können Interessierte bei Führungen um 12.30 Uhr und 16.45 Uhr die Magazinräume des Kreisarchivs erkunden. Dort werden unter anderem historische Urkunden, Fotografien und Dokumente zur Geschichte der Region aufbewahrt. Die Veranstaltung geht auf den ursprünglich für März geplanten „Tag der Archive“ zurück, der nun nachträglich begangen wird.