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Heimatgeschichte erleben Kreisarchiv lädt zum Tag der Archive ein

Vorträge, persönliche Erinnerungen und Führungen: Im Kreisarchiv Schmalkalden-Meiningen dreht sich am 14. November alles um Heimat, Verlust und Neuanfang.

Heimatgeschichte erleben: Kreisarchiv lädt zum Tag der Archive ein
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Kreisarchivar Tom Pleiner in den Archivräumen. Hier dürfen Besucher am Samstag auch einen Blick hinein werfen. Foto: MT-Archiv

Unter dem Motto „Alte Heimat – neue Heimat“ lädt das Kreisarchiv Schmalkalden-Meiningen für Samstag, 14. November, zu einem besonderen Veranstaltungstag ein.

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Von 10 bis 18 Uhr erwartet die Besucher ein Programm mit historischen Vorträgen, persönlichen Erinnerungen und Führungen durch die Magazinräume des Archivs. Im Mittelpunkt steht die Frage, was Heimat bedeutet und wie Menschen nach dem Verlust ihrer vertrauten Umgebung an einem neuen Ort Wurzeln schlagen.

Vortrag zu Zwangsaussiedlungen

Den Auftakt bildet um 10.30 Uhr ein Vortrag von Dr. Anke Geier, wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Thüringer Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Sie beschäftigt sich mit den Zwangsaussiedlungen im Kreis Meiningen und stellt neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu diesem Kapitel der DDR-Geschichte vor.

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Führung durch Magazinräume

Darüber hinaus können Interessierte bei Führungen um 12.30 Uhr und 16.45 Uhr die Magazinräume des Kreisarchivs erkunden. Dort werden unter anderem historische Urkunden, Fotografien und Dokumente zur Geschichte der Region aufbewahrt. Die Veranstaltung geht auf den ursprünglich für März geplanten „Tag der Archive“ zurück, der nun nachträglich begangen wird.

Der Eintritt zu sämtlichen Programmpunkten ist frei. Aufgrund begrenzter Platzkapazitäten wird um vorherige Anmeldung bei Kreisarchivar Tom Pleiner unter Telefon (03693) 485-2630 gebeten.