Dass die Bachsche Familie mit der Schule in Gillersdorf in Verbindung gebracht werden kann, ist überliefert. Mitte der 17. Jahrhunderts soll Johann Bach als Lehrer in Gillersdorf tätig gewesen sein. Lothar Buff hat sich als Ortschronist mit dem Thema Schule beschäftigt. Durch einen Brand 1825 gingen viele Aufzeichnungen verloren, viel Forschungsarbeit für ihn. Im ersten Teil der Gillersdorfer Schulgeschichte wurden einige Fakten zwischen 1653 und 1928 zusammengestellt.