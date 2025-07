Beim Stöbern in alten Bibliotheksbeständen ist der Verfasser dieses Beitrages unlängst auch auf einen vor nunmehr 98 Jahren erstellten und erschienenen kleinen Südthüringen-Reiseführer gestoßen. Herausgeber dieses Reiseführers zur – wie es damals hieß – „Hebung des Fremdenverkehrs“ insbesondere durch intensives Werben hauptsächlich um Besucher und Gäste aus den großen Städten und Industrieregionen Mitteldeutschlands war die „Verkehrsgruppe Südthüringen“. Ins gegenwärtige Amtsdeutsch übersetzt würde man sagen „eine interkommunale Arbeitsgemeinschaft auf dem Gebiet der Tourismuswerbung“. In diesem Fall sogar eine über bestehende Kreis- und sogar Landesgrenzen hinweg agierende Zusammenarbeit von Städten und Gemeinden in der Region südlich des Rennsteigs für eine gemeinsame Tourismuswerbung. Diese im Juni 1927 herausgebrachte, allerdings nur recht sparsam bebilderte, aber mit Informativem für Touristen versehene 56-seitige Broschüre im praktischen Mantel-, Jacken-, Westen-, Hosen- oder auch Reise- beziehungsweise Rucksacktaschenformat in den Abmessungen 11 mal 20 Zentimeter wurde von F. W. Gadow & Sohn in Hildburghausen gedruckt.