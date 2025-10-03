Bernhard Gorshöfer wohnt seit 1969 in Großbreitenbach. Seitdem war er Freies Wort-Leser. Ausgewählte Exemplare der Zeitung hat er aufbewahrt. „Ich wollte mitreden können“, sagt er. Als Technologe in der Relaistechnik sollte man zur DDR eine bestimmte Position beziehen und musste sich auf Arbeit immer wieder mal zu aktuellen Geschehnissen positionieren. Die Zeitungen landeten dann im Keller in einem Schrank. Lückenlos wurde es, als der Umbruch 1989 kam. Zu dieser Zeit erschienen im Freien Wort viele kritische Artikel, sagt er. Die Unzufriedenheit der Menschen ab Sommer 1989 war deutlich zu spüren. Interessant auch die Wochen und Tage um die Absetzung von Erich Honecker.