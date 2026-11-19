Es ist mittlerweile zur festen, liebgewonnenen Tradition geworden, dass der Barchfelder Heimat- und Geschichtsverein immer am Volkstrauertag im November zu spannenden, lehrreichen Vorträgen rund um die bewegte Geschichte des über tausend Jahre alten Dorfes einlädt. Und so blieb kein Platz in der „Sängerklause“ frei, als Dr. Roland Zickler aus Dresden sachkundig über „Barchfeld im Wandel der Zeit – Handwerk, Gewerbe und Liegenschaften 1772 bis 1965“ referierte.