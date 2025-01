Heimatgeschichte: Buchvorstellung zur Archäologie am Rennsteig

Zwischen 2019 und 2022 erfolgten parallel zum Ausbau einer Erdgasleitung umfangreiche archäologische Untersuchungen in der Rennsteigregion des Landkreises Sonneberg. Ein Schwerpunkt war der einstige Glashüttenstandort Glücksthal bei Neuhaus am Rennweg. Mittlerweile gibt es dazu auch eine sehr umfangreiche Publikation. Das Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie (TLDA) präsentiert in seinem neuen Buch „Archäologische Forschungen zwischen Vogtland und Rennsteig“ die Ergebnisse dieser Untersuchungen.