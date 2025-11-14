Das Wort „Wüstung“ bezeichnet eine aufgegebene Siedlung, die nur noch durch Urkunden, Flurnamen, eventuelle Reste im Boden oder nur durch mündliche Überlieferungen in Erinnerung geblieben ist. In solchen Gehöften lebten Familien oft über Jahrhunderte. Aus unterschiedlichen Gründen sind ihre Gebäude schon lange verschwunden. Auch in der Barchfelder Flur hat es Wüstungen gegeben, über die heute jedoch kaum noch etwas bekannt ist. Auch nach mehreren Jahrhunderten bleiben sie geheimnisvoll, sind geschichtlich durchaus interessant.