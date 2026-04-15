Dass die Bach’sche Familie mit der Schule in Gillersdorf in Verbindung gebracht werden kann, ist überliefert. Mitte des 17. Jahrhunderts soll Johann Bach als Lehrer in Gillersdorf tätig gewesen sein. Lothar Buff hat sich als Ortschronist mit dem Thema Schule beschäftigt. Durch einen Brand 1825 gingen viele Aufzeichnungen verloren, was für ihn viel Forschungsarbeit bedeutete. Im ersten Teil der Gillersdorfer Schulgeschichte wurden einige Fakten zwischen 1653 und 1928 zusammengestellt. Der Teil 2 zeichnet die Schwierigkeiten der Kriegs- und ersten Nachkriegsjahre nach.