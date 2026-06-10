Im Rahmen der Ausgrabungen der Jagdanlage auf dem Kickelhahn von 2004 bis 2007 wurden von den Ilmenauer Bodendenkmalpflegern 2009 bis 2012 nachträgliche Sondierungen zur Feststellung der Ausdehnung des gepflasterten Vorplatzes durchgeführt. Dabei traten am äußersten nordöstlichen Rand des Vorplatzareals Fundamentreste eines unbekannten rechteckigen Gebäudes zutage. Vom ersten Eindruck her ein sehr interessanter Fund, den es näher zu untersuchen galt. Das nur noch in wenigen Schichten erhaltene Fundamentmauerwerk besteht aus plattigen, in Kalkmörtel gebetteten Porphyrbruchsteinen.