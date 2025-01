Heimatgeschichte: Als auf Sonneberg Bomben fielen

Fakten zusammengetragen

Was wissen wir heute darüber? Die Autoren haben altes und neues Wissen über die Ereignisse in der Luft zwischen England und Böhmen und am Boden in Sonneberg zusammengetragen. Sie räumen dabei mit einigen Irrtümern auf und stellen Zusammenhänge her zwischen Sonneberg als Rüstungsproduzenten und den Kriegseinwirkungen. Der Vortrag zum Buch wird von Martina Hunka gehalten und richtet sich an alle Interessierten.