Wer hätte ein Bild vom Leben und Wirken von Willfried Büttner besser zeichnen können als sein ehemaliger Kollege und Freund Thomas Schwämmlein, ehrenamtlicher Kreisheimatpfleger im Landkreis Sonneberg. Zunächst nannte der Journalist und Volkskundler einige Lebensdaten von Willfried Büttner die sich so lesen: Am 5. Mai 1942 in Einhausen geboren; von 1956-1959 Lehre in Suhl; 1959-1962 Studium am Institut für Lehrerausbildung in Meiningen, später Germanistikstudium bis 1968; im Schuldienst in Haina und Jüchsen bis 1994 als Lehrer und Direktor an der POS Jüchsen.