Deutschlandweit wurde in vielen Städten und Dörfern anlässlich des Volkstrauertages still der Opfer beider Weltkriege und des Nationalsozialismus gedacht. In Barchfeld und Immelborn fanden vormittags Gedenkveranstaltungen an den jeweiligen Kriegerdenkmalen statt. Nachmittags lud der Barchfelder Heimat- und Geschichtsverein zu einem Vortrag unter der Überschrift „80 Jahre Kriegsende und Frieden in Barchfeld“ in die Sängerklause ein.