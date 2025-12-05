Heimat-Umfrage: Wo ist Südthüringens schönste Aussicht?

Unsere Empfehlung für Sie Am Start in den Wald Großbreitenbach mit beleuchtetem Wanderstart Erst war es nur ein gepflasterter Parkplatz. Jetzt wurde gegenüber dem Rathaus in Großbreitenbach Platz geschaffen für den Wanderstart.

Erstmals urkundlich erwähnt wurde Großbreitenbach 1399 unter dem Namen „Breytenbach“. Die Herkunft des Namens scheint eindeutig: Die ersten Siedler ließen sich wohl an einem breiten Bach nieder. Eine alternative Deutung aus dem mittelhochdeutschen „gebreite“ als Ackerbreite wird aufgrund der topografischen Gegebenheiten weitgehend ausgeschlossen.

Heute präsentiert sich Großbreitenbach als ruhiger Rückzugsort – mit Geschichte, Höhenluft und der Nähe zum Rennsteig, der seit Jahrhunderten Wanderer und Naturfreunde anzieht.

Paulinzella – Wo die Zeit in romanischen Bögen ruht

Paulinzella. Foto: ari/

Es gibt Orte, die nicht laut sprechen, sondern flüstern – und gerade darin ihre Größe zeigen. Paulinzella, ein unscheinbares Dorf im Herzen Thüringens, gehört zu diesen Orten. Wer hierherkommt, sucht nicht das Spektakel, sondern die Stille der Geschichte.

Zwischen Wäldern und Hügeln erhebt sich die Ruine des Klosters Paulinzella, eine der größten romanischen Klosteranlagen Deutschlands. Ihre steinernen Bögen, vom Himmel überdacht, erzählen von einer Zeit, in der Glauben und Macht sich in Architektur verewigten.

Gegründet um 1102 von Benediktinerinnen, war das Kloster einst geistiges Zentrum, bis die Reformation es 1542 zum Verstummen brachte. Die Fürsten von Schwarzburg-Rudolstadt errichteten später ein Jagdschloss auf dem Gelände – ein weltlicher Akzent inmitten sakraler Vergangenheit.

Die Romantik entdeckte die Schönheit der Ruine erst im 19. Jahrhundert. Goethe, der Thüringen „kreuz und quer“ durchwandert hatte, kam spät. Erst 1817, auf Empfehlung des Kunstfreundes Sulpiz Boisserée, besuchte er Paulinzella und notierte verwundert, wie lange ihm dieser Ort verborgen geblieben war. Schiller hingegen war schon 1788 hier – vielleicht, weil Dichter die Stille früher hören.

Heute steht Paulinzella als steinerne Partitur vergangener Jahrhunderte. Wer durch die Arkaden schreitet, spürt, wie die Zeit sich dehnt. Hier ist kein Museum, sondern ein Gedicht aus Sandstein – geschrieben für jene, die lesen können, was bleibt, wenn alles andere vergeht.

Stadtilm – Wo die Ilm den Stein durchbricht und die Geschichte flüstert

Stadtilm. Foto: ari/

Es beginnt unscheinbar: ein Fluss, der sich durch Muschelkalk frisst, ein lang gestreckter Ort, der sich an sein Ufer schmiegt. Doch wer in Stadtilm innehält, entdeckt mehr als Landschaft. Hier, wo die Ilm den Durchbruch durch die Schichten der Ilm-Saale-Platte wagt, liegen die Spuren von Jahrtausenden.

Kalksteinbrocken am Wegesrand tragen versteinerte Muscheln und Schnecken – stille Zeugen eines Meeres, das längst verschwunden ist. Zwischen Sperlingsberg und Weinberg zur Linken, Buchberg und Haunberg zur Rechten, öffnet sich eine Kulturlandschaft, in der Silberdistel und Frauenschuh unter strengem Schutz stehen.

Die Geschichte beginnt nicht mit einer Urkunde, sondern mit Scherben: Auf dem Haunberg fand man Gefäße aus der Spätbronzezeit, 1200 bis 700 vor Christus. Später siedelten Germanen am Quellsee, der heute versiegt ist. Münzen, Keramik, Bronze – römische Provenienz, verstreut entlang der Kupferstraße, die hier die Ilm kreuzte. Ein Handelsweg, ein Fluss, ein Ort, der schon früh mehr war als ein Punkt auf der Karte.

Die erste schriftliche Spur? Eine Fälschung. Heinrich V., 1114 – so steht es in der Urkunde für Reinhardsbrunn, die wohl erst im 12. Jahrhundert entstand. Doch selbst die Täuschung verrät Wahrheit: Stadtilm existierte, lange bevor Pergament es bezeugte.

Heute ist Stadtilm kein Museum, sondern ein lebendiger Ort, der seine Vergangenheit nicht ausstellt, sondern atmet. Wer über die Felder blickt, die sich weit mehr als die Wälder ausbreiten, sieht nicht nur Landschaft, sondern Schichten von Zeit. Und vielleicht, wenn die Ilm leise rauscht, hört man das Echo der Händler, der Hermunduren, der Thüringer – und das Flüstern der Geschichte, die hier niemals ganz verstummt.

Schwickershausen – Zwischen Grabfeld und Rhön, wo Geschichte und Natur sich begegnen

Talsperre Schwickershausen. Foto: ari /

Am nordwestlichen Rand des Grabfeldes, dort, wo die Landschaft sanft in die Höhen der Rhön übergeht, liegt Schwickershausen – ein Ort, der seine Ursprünge bis ins Mittelalter zurückverfolgen kann. Erstmals erwähnt wurde er 1187 als „Schwiggershusin“. Die Urkunde verweist zugleich auf eine Befestigungsanlage und einen Ministerialen der Grafen von Henneberg, die hier die Landesherrschaft ausübten. Ein Hinweis darauf, dass Schwickershausen einst mehr war als ein unscheinbares Dorf.

Heute prägt vor allem die Natur das Bild. Im Südwesten des Ortes liegt ein idyllischer Stausee, rund 20 Hektar groß – ein stiller Anziehungspunkt für Angler, Bootsfahrer und Erholungssuchende. Von Berkach, Schwickershausen oder Rentwertshausen ist er bequem erreichbar. Wer hier verweilt, erlebt die Ruhe einer Landschaft, die sich seit Jahrhunderten kaum verändert hat.

Schwickershausen ist kein Ort der großen Schlagzeilen, sondern einer, der im Detail seine Geschichte erzählt – in alten Namen, in den Spuren der Henneberger und in der Weite des Grabfeldes, das sich bis zur Rhön öffnet.

Ilmenau – Zwischen Technik und Tradition, wo Goethe Spuren hinterließ

Ilmenau. Foto: ari /

Die Goethe- und Universitätsstadt Ilmenau liegt eingebettet im Tal der Ilm, am nordöstlichen Rand des Thüringer Waldes, rund 33 Kilometer südsüdwestlich von Erfurt. Mit knapp 120 Quadratkilometern Fläche ist sie die drittgrößte Stadt Thüringens – zwei Drittel davon sind unbesiedelte Waldflächen. Ilmenau ist nicht nur die größte Stadt des Ilm-Kreises, sondern auch ein Zentrum für Wissenschaft und Wirtschaft.

Die Technische Universität mit rund 4100 Studierenden prägt das städtische Leben ebenso wie der Maschinenbau, der heute den bedeutendsten Wirtschaftszweig darstellt. Historisch waren es Bergbau, Porzellan und Glas, die Ilmenau bekannt machten. Zunehmend gewinnt auch der Tourismus an Bedeutung.

Die Kernstadt liegt in einem weiten Talkessel, den die Ilm in West-Ost-Richtung durchfließt. Umrahmt wird er von Höhen wie der Pörlitzer Höhe (580 m), der Sturmheide (620 m), dem Lindenberg (749 m) und dem Ehrenberg (528 m). Am Grenzhammer verlässt die Ilm den Kessel durch einen engen Durchbruch zwischen Ehrenberg und Tragberg.

Ilmenau ist untrennbar mit Johann Wolfgang von Goethe verbunden. Bereits kurz nach seinem Eintritt in den Staatsdienst des Herzogtums Sachsen-Weimar erhielt er 1776 den Auftrag, die Ursachen eines verheerenden Stadtbrandes zu untersuchen und die verfallenen Bergwerksanlagen zu besichtigen.

Von da an kehrte Goethe bis zu seinem Lebensende 26-mal in die Stadt zurück. Seine Spuren sind bis heute sichtbar – in Briefen, Tagebüchern und nicht zuletzt in der Landschaft, die ihn inspirierte.

Lauscha – Wo Glas Geschichte schreibt und Weihnachten seinen Glanz fand

Lauscha. Foto: ari/

Lauscha, eine kleine Landstadt im Landkreis Sonneberg, ist ein Ort von weltweitem Rang – nicht wegen Größe, sondern wegen einer Idee: Hier wurde die Christbaumkugel erfunden. Was als gläserner Schmuck für den Weihnachtsbaum begann, entwickelte sich zu einem Symbol der Festkultur und brachte Lauscha den Titel des immateriellen Weltkulturerbes ein.

Die Stadt liegt im Thüringer Schiefergebirge, eingebettet in ein nordöstliches Seitental der Steinach unterhalb des Gebirgskamms. Der Bahnhof auf 611 Metern, der Pappenheimer Berg mit 834,5 Metern – Höhen, die den Charakter der Region prägen.

Das klare Gebirgswasser war im ausgehenden Mittelalter die Grundlage für die Glasmacherei. Die Gründersage fasst es schlicht: „Lausch’, a Bach!“ – höre, ein Bach, und folge ihm. Dazu kamen die Rohstoffe: Quarzsand in zwei Qualitäten, für helles Glas und für das dunklere, UV-absorbierende „Waldglas“.

1835 schuf Ludwig Müller-Uri in Lauscha das erste künstliche Menschenauge aus Glas – eine Innovation, die die medizinische Versorgung revolutionierte. Wenige Jahre später, 1847, erfand ein Lauschaer Glasbläser den gläsernen Christbaumschmuck. Schon 1848 wurden die ersten Kugeln über den Eigenbedarf hinaus gefertigt.

Bis 1860 hatten alle großen Sonneberger Spielzeugkontore sie im Sortiment, ab 1870 kam die Verspiegelung mit Silbernitrat hinzu. Um 1880 exportierte Frank Winfield Woolworth die Kugeln erstmals in die USA, um 1900 bestellte er für seine Kaufhauskette bereits rund 200.000 Stück jährlich.

Lauscha ist damit mehr als ein Ort – es ist ein Kapitel Kulturgeschichte. Zwischen Schieferbergen und klaren Bächen entstand hier eine Tradition, die bis heute die Welt erleuchtet, wenn zur Weihnachtszeit Millionen gläserner Kugeln in festlichem Glanz erstrahlen.

Utendorf – Ein Dorf mit Geschichte am Fuß des Dolmar

Utendorf. Foto: ari/

Im Süden Thüringens, nur wenige Kilometer nördlich der Kreisstadt Meiningen, liegt Utendorf – eine kleine Gemeinde mit großer Vergangenheit. Eingebettet in die sanfte Hügellandschaft, erhebt sich nordöstlich der Dolmar, ein erloschener Vulkan von 739 Metern Höhe, der der Region ihren markanten Charakter verleiht.

Hoch über dem Dorf erhebt sich die evangelisch-lutherische Kirchenburg von Utendorf – ein Bauwerk, das Geschichte atmet. Der mächtige Bergfried der einstigen Burg bildet das Fundament. An ihn wurde das Kirchenschiff angebaut, der Turm selbst zum Kirchturm umfunktioniert.

Im 14. und 15. Jahrhundert errichteten Bauern im Burghof die sogenannten Gaden – kleine Vorratsräume, von denen heute nur noch eine durch Überbauungen erhalten ist. 1821 veränderte ein Neubau das Gesicht der Kirche grundlegend: Der Chorraum im Turmgeschoss wurde vermauert, das Kirchenschiff verlängert, zwei Emporen eingebaut. Auch der Turm erhielt sein Glockenstockwerk.

Dunkle Kapitel fehlen nicht: Zwischen 1660 und 1674 wurden sieben Frauen Opfer von Hexenprozessen, eine von ihnen, Catharina, endete 1660 auf dem Scheiterhaufen.

Heute präsentiert sich Utendorf als ruhiger Wohnort mit Nähe zur Kulturstadt Meiningen, aber ohne Durchgangsverkehr – ein Vorteil, der den Ort beliebt macht. Am Rand entstand in den 1990er Jahren ein Neubaugebiet, das die historische Struktur ergänzt. Utendorf ist damit ein Beispiel für die stille Kontinuität Thüringer Dorfgeschichte: geprägt von Adel und Kirche, erschüttert von Verfolgung, und doch bis heute ein Ort, der Bestand hat.

Schloss Landsberg – Neugotischer Traum über dem Werratal

Schloss Landsberg bei Meiningen. Foto: ari/

Am nördlichen Stadtrand von Meiningen erhebt sich auf einem 378 Meter hohen Bergkegel das Schloss Landsberg – ein Bauwerk, das romantische Sehnsucht und englische Eleganz in Thüringen vereint. Errichtet zwischen 1836 und 1840 auf den Ruinen der im Bauernkrieg zerstörten Burg Landeswehre, war es einst Lustschloss der Herzöge von Sachsen-Meiningen und bis 2013 ein exklusives First-Class-Hotel.

Die Architektur folgt dem Vorbild englischer Adelssitze des 19. Jahrhunderts: Eine Freitreppe mit reich verzierter Steinbrüstung führt zum Haupteingang an der Ostseite, dahinter die Waffenhalle mit Eichenholzdecke, der Rittersaal und der zinnenbekrönte Hauptturm mit seiner 100-stufigen Wendeltreppe.

Herzog Bernhard II. ließ das Schloss nach Plänen des englischen Architekten Sir Jeffry Wyatville errichten – inspiriert von Besuchen bei seiner Schwester Adelheid, Königin von Großbritannien. Adelheid übernahm sogar einen Teil der Kosten. Der angrenzende Gutshof wurde bis 1842 zu einer Meierei im Schweizerstil ausgebaut.

Bis zum Ersten Weltkrieg war Landsberg ein beliebtes Ausflugsziel, später wechselte es mehrfach den Besitzer: vom New Yorker Geschäftsmann H. L. Erny über den Berliner Kaufmann P. Weber bis hin zur HO, die in den 1960er Jahren eine Ausflugsgaststätte betrieb. 1978 entstand ein Luxushotel, das nach der Wende weitergeführt wurde. 2016 kaufte ein chinesisches Konsortium das Schloss – seither steht es leer.

Ein Wasserschaden Anfang 2020 gefährdete die Bausubstanz, die Sicherungskosten trug der Landkreis. Bürgermeister Fabian Giesder strebt die Überführung in die geplante Mitteldeutsche Schlösserstiftung an – doch die Verhandlungen gestalten sich schwierig.

Schloss Landsberg ist heute ein Ort der Widersprüche: ein architektonisches Juwel, das von englischer Romantik träumt, und zugleich ein Denkmal, dessen Zukunft ungewiss bleibt.

Dillstädt – Ein Dorf mit uralten Spuren und geheimnisvollen Steinen

Dillstädt. Foto: ari /

Am Ufer der Hasel, zwischen Suhl und Meiningen, liegt Dillstädt – ein Ort, der mehr erzählt als seine stille Lage vermuten lässt. Südwestlich erhebt sich der Hölschberg, 503 Meter hoch, dessen Name wohl auf die Totengöttin Hel oder die sagenhafte Holle zurückgeht. Schon die Toponymie deutet an: Hier mischen sich Natur und Mythos.

Die Geschichte reicht weit zurück. 1206 wird Dillstädt erstmals urkundlich erwähnt, doch die Wüstungen Germelshausen und Sieholz erscheinen bereits in Dokumenten des frühen Mittelalters, zwischen 800 und 845. Das Dorf gehörte zur Grafschaft Henneberg, lag bis 1815 im sächsischen Amt Kühndorf und kam danach zum preußischen Regierungsbezirk Erfurt.

Archäologische Funde geben dem Ort zusätzliche Tiefe: 2010 entdeckte man am Platz der heutigen Kirche Grundmauern einer hochmittelalterlichen Burganlage. Zwei Turmfundamente deuten auf ein bislang unbekanntes Adelsgeschlecht hin. Die heutige Kirche entstand laut Chronik zwischen 1593 und 1596, doch der Baubefund verrät mindestens einen Vorgängerbau.

Wer sich von der Geschichte in die Landschaft treiben lässt, stößt auf die Wichtelsteine – eine rund 300 Meter lange Kette zerklüfteter Muschelkalkfelsen auf dem Weg nach Wichtshausen. Ein Naturdenkmal, das wie ein steinernes Märchen wirkt.

Dillstädt ist damit mehr als ein Punkt auf der Landkarte: ein Ort, in dem sich Jahrhunderte überlagern – von frühmittelalterlichen Spuren bis zu sagenumwobenen Felsen, die die Fantasie beflügeln.

Schleusingen – Wo die Bertholdsburg über Jahrhunderte wacht

Schleusingen. Foto: ari/

Die Stadt Schleusingen im Henneberger Land verdankt ihren Namen der Schleuse, die südlich des Kernstadtgebietes verläuft. Die Nahe, ein Nebenfluss, durchzieht die Stadt, während von Norden die Erle in sie mündet. Über allem erhebt sich der Adlersberg – 850 Meter hoch, ein Wächter des Thüringer Waldes.

Erstmals erwähnt wurde Schleusingen 1232 als villa Slusungen. Wenige Jahre zuvor hatte Graf Poppo VII. von Henneberg die Bertholdsburg errichten lassen – als Amtssitz und Festung. Mit der Teilung der Grafschaft 1274 wurde sie Residenz der Schleusinger Linie, bis 1583 Sitz der Grafen von Henneberg. Nach dem Tod des letzten Grafen, Georg Ernst, fiel das Gebiet an die Ernestiner und Albertiner Herzöge Sachsens.

Wirtschaftliche Bedeutung gewann Schleusingen durch die Glasmacher, die aus dem hessischen Gläsnerbund und dem Spessart kamen. Die Wälder lieferten Holz für Glashütten und später für die Porzellanindustrie – ein Fundament, das bis ins 19. Jahrhundert trug. 1815 kam die Stadt zu Preußen, ein Jahr später wurde sie Kreisstadt.

Heute ist die Bertholdsburg das Herz der Stadt – verwaltet von der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten und Heimat des Naturhistorischen Museums. Drei Dauerausstellungen widmen sich Fossilien und Mineralien aus Thüringen und Franken, der Naturkunde des Thüringer Waldes sowie der Geschichte von Burg, Stadt und Henneberger Land. Ergänzt wird dies durch drei Bibliotheken: naturwissenschaftlich, regionalgeschichtlich und die historische Gymnasialbibliothek.

Seit 1994 gehört die Bertholdsburg zum Bestand der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten – ein steinernes Zeugnis für die Macht der Henneberger und die wechselvolle Geschichte Thüringens.

Schneekopf – Thüringens höchster begehbarer Gipfel und ein Stück Ingenieurskunst

Schneekopf. Foto: ari/

Wer den Thüringer Wald durchstreift, stößt unweigerlich auf seine beiden Giganten: den Großen Beerberg mit 983 Metern und den Schneekopf, nur fünf Meter niedriger. Zwischen ihnen liegt der Sattel Adler, kaum merklich abgesenkt. Doch während der Beerberg mit seinem empfindlichen Hochmoor nicht betreten werden darf, ist der Schneekopf der „höchste begehbare Berg“ Thüringens – und ein Magnet für Wanderer.

Die Gipfelregion erzählt von ambitionierten Ideen: In den 1990er Jahren gab es Pläne, den Schneekopf künstlich auf 1000 Meter zu erhöhen – etwa mit Aushub vom Bau der A71. Thüringen hätte damit einen „Tausender“ erhalten und sich in die Reihe der deutschen Mittelgebirge über 1000 Meter eingereiht. Realisiert wurde das Vorhaben nicht.

Stattdessen entstand 2007 ein Turm, dessen Spitze seit 2008 auf 1004,15 Metern liegt. Wer die 126 Stufen erklimmt, steht auf einer Aussichtsplattform in 1001,1 Metern Höhe – ein symbolischer Triumph für Wanderer und Ingenieure gleichermaßen. Seit Juni 2018 krönt ein Gipfelkreuz den Berg.

Der Schneekopf ist mehr als ein Aussichtspunkt. Er ist ein Ort, an dem sich Natur und Technik begegnen, wo die Sehnsucht nach Höhe in Stahl und Stein gefasst wurde. Von hier öffnet sich der Blick über den Thüringer Wald – ein Panorama, das die Mühe des Aufstiegs belohnt.

Woher kommt das Wort Kalender?

Das Wort „Kalender“ trägt eine Geschichte, die weit über das bloße Anzeigen von Tagen hinausgeht. Es entstammt dem lateinischen Calendarium, dem Schuldbuch der Antike. Darin verzeichnet waren die Kalendae – die jeweils ersten Tage des Monats, die ausgerufen wurden (calare bedeutet „ausrufen“). Diese Tage hatten eine besondere Bedeutung: An ihnen wurden Darlehen ausgezahlt, Rückzahlungen fällig und Zinsen erhoben.

Was heute als selbstverständlicher Begleiter unseres Alltags gilt, war einst ein Instrument der Ordnung und Verpflichtung. Der Kalender war weniger ein Symbol für Planung als für Verbindlichkeit – ein Spiegel ökonomischer Strukturen im römischen Reich. Erst Jahrhunderte später wandelte sich seine Funktion vom Schuldbuch zum Zeitmesser, vom ökonomischen Register zum kulturellen Orientierungspunkt.