Mit einem Glas Wein startete Meiningen in die Heimatshoppen-Woche. Gastgeber war diesmal Ron Arndt, der im vergangenen November sein Weinfachgeschäft „Ivorypearl“ in der Anton-Ulrich-Straße eröffnet hat. Mehr als 120 Weine, von alkoholfrei bis Schaumwein, füllen die Regale in der charmanten Kulisse einer alten Drogerie. „Das Tal bin ich durchlaufen, langsam geht es bergauf“, beschreibt Ron Arndt die ersten Monate der Selbstständigkeit als Rückkehrer in seine alte Heimat. Besonders Theatergäste finden nach den Aufführungen gern den Weg in sein Geschäft.