„Heimat shoppen blüht auf“: Die Gewinnerin kommt aus Asbach

„Ich habe mich riesig gefreut, als ich erfahren habe, dass ich gewonnen habe“, erzählte die glückliche Gewinnerin Annette Endter bei der Preisübergabe. „Der Gutschein wird schon zeitnah hier in Schmalkalden eingelöst. Es ist schön, immer wieder in Schmalkalden und auch in Steinbach-Hallenberg einkaufen zu gehen und die Händler so zu unterstützen.“