"Neben dem besonderen Heim-Weltcup-Flair und der damit verbundenen Erwartungshaltung spielt auch die noch offene Olympia-Qualifikation eine zentrale Rolle", erklärte Bitterling die Bedeutung der bevorstehenden Rennen. "Für alle Athleten, die die entsprechenden Kriterien bislang noch nicht erfüllt haben, bieten die Weltcups in Oberhof und Ruhpolding die entscheidenden Chancen." Für gewöhnlich fällt nach dem letzten Renntag in Ruhpolding die finale Entscheidung für den Jahreshöhepunkt in Italien ab Anfang Februar.