Heim-Weltcup: Biathlet Nawrath in Ruhpolding Zehnter in der Verfolgung

Nur vier Männer für Olympia qualifiziert

Für die Skijäger war es die letzte Chance, die interne Norm für die Olympischen Winterspiele in drei Wochen in Antholz zu knacken. Das deutsche Männer-Team hat dort fünf Startplätze. Qualifiziert haben sich in Philipp Nawrath, Justus Strelow, David Zobel und Philipp Horn aber nur vier. Lucas Fratzscher (24.), Danilo Riethmüller (25.) und Johannes Kühn (45.) schafften es auch im finalen Versuch nicht. Für die volle Normerfüllung wäre ein Top-Acht-Ergebnis nötig, für die halbe eines unter den besten 15.